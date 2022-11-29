Смаилов указал на недостатки в работе "АрселорМиттал Темиртау" и потребовал принять меры
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Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел встречу с вице-президентом компании ArcelorMittal по СНГ Виджаем Гоялом и генеральным директором АО "АрселорМиттал Темиртау" Биджу Наиром. Об этом сообщается на официальном сайте Primeminister.kz.
Отмечается, что Алихан Смаилов указал руководству предприятия на серьезные упущения в обеспечении промышленной безопасности, которые приводят к гибели и травмированию работников, обозначил проблему негативного влияния комбината на экологию, а также поднял вопрос недостаточного объема инвестиций, направляемых на модернизацию производства.
Премьер-министр потребовал принять исчерпывающие меры для исправления ситуации.
В свою очередь Виджай Гоял выразил искренние сожаления в связи с недавним чрезвычайным происшествием, приведшим к гибели работников АО "АрселорМиттал Темиртау". Он отметил, что специально прибыл в Казахстан, чтобы лично разобраться в ситуации и разработать пакет дополнительных мер для решения проблемных вопросов.
По итогам встречи премьер-министр подчеркнул, что исполнение обязательств компании будет находиться на особом контроле правительства.
Акционерное общество "АрселорМиттал Темиртау" является крупнейшим предприятием горно-металлургического сектора Республики Казахстан и представляет собой интегрированный горно-металлургический комплекс с собственным углем, железной рудой и энергетической базой. Такая информация приводится на официальном сайте компании.
В состав АО "АрселорМиттал Темиртау" входят:
- стальной департамент;
- угольный департамент;
- железорудный департамент.
В свою очередь АО "АрселорМиттал Темиртау" входит в состав транснациональной металлургической группы "АрселорМиттал".
Напомним, что 3 ноября на шахте имени Ленина в городе Шахтинске в Карагандинской области произошел выброс газа. Погибли пятеро шахтеров. После ЧП было заведено уголовное дело и начато расследование.
Позже комиссия установила 100-процентную вину работодателя в происшествии на шахте. Эксперты пришли к выводу, что причиной аварии на шахте стал большой выброс метана с угольной пылью из ранее пробуренных дренажных скважин при вскрытии выбросного пласта Д-6.
Также стало известно, что глава "АрселорМиттал Темиртау" вошел в список подозреваемых по делу о ЧП на шахте имени Ленина.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1999326-smailov-obsudil-voprosy-bezopasnosti-s-rukovodstvom-arselormittal-temirtau/