Смаилов указал на недостатки в работе "АрселорМиттал Темиртау" и потребовал принять меры

Алихан Смаилов. Фото: primeminister.kz

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел встречу с вице-президентом компании ArcelorMittal по СНГ Виджаем Гоялом и генеральным директором АО "АрселорМиттал Темиртау" Биджу Наиром. Об этом сообщается на официальном сайте Primeminister.kz.

Отмечается, что Алихан Смаилов указал руководству предприятия на серьезные упущения в обеспечении промышленной безопасности, которые приводят к гибели и травмированию работников, обозначил проблему негативного влияния комбината на экологию, а также поднял вопрос недостаточного объема инвестиций, направляемых на модернизацию производства.

Премьер-министр потребовал принять исчерпывающие меры для исправления ситуации.

В свою очередь Виджай Гоял выразил искренние сожаления в связи с недавним чрезвычайным происшествием, приведшим к гибели работников АО "АрселорМиттал Темиртау". Он отметил, что специально прибыл в Казахстан, чтобы лично разобраться в ситуации и разработать пакет дополнительных мер для решения проблемных вопросов.

По итогам встречи премьер-министр подчеркнул, что исполнение обязательств компании будет находиться на особом контроле правительства.

Встреча Алихана Смаилова с руководством "АрселорМиттал Темиртау". Фото: primeminister.kz

Акционерное общество "АрселорМиттал Темиртау" является крупнейшим предприятием горно-металлургического сектора Республики Казахстан и представляет собой интегрированный горно-металлургический комплекс с собственным углем, железной рудой и энергетической базой. Такая информация приводится на официальном сайте компании.

В состав АО "АрселорМиттал Темиртау" входят:

стальной департамент;

угольный департамент;

железорудный департамент.

В свою очередь АО "АрселорМиттал Темиртау" входит в состав транснациональной металлургической группы "АрселорМиттал".

Напомним, что 3 ноября на шахте имени Ленина в городе Шахтинске в Карагандинской области произошел выброс газа. Погибли пятеро шахтеров. После ЧП было заведено уголовное дело и начато расследование.

Позже комиссия установила 100-процентную вину работодателя в происшествии на шахте. Эксперты пришли к выводу, что причиной аварии на шахте стал большой выброс метана с угольной пылью из ранее пробуренных дренажных скважин при вскрытии выбросного пласта Д-6.

Также стало известно, что глава "АрселорМиттал Темиртау" вошел в список подозреваемых по делу о ЧП на шахте имени Ленина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1999326-smailov-obsudil-voprosy-bezopasnosti-s-rukovodstvom-arselormittal-temirtau/