Мажилисмен плюнул в эфире республиканского канала. Его оштрафовали

Ерлан Саиров. Фото: facebook.com/e.sairov

Депутат мажилиса Ерлан Саиров, выступая в прямом эфире на государственном канале, плюнул на землю. Парламентария оштрафовали, сообщается в официальном новостном Telegram-канале МВД Polisia.kz.

Это произошло во время прямого эфира, в котором обсуждалась ситуация в Экибастузе. Ерлан Саиров, который находился на улице во время беседы с ведущим, плюнул на землю.

В пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области сообщили, что видео было изучено правоохранителями.

"По факту загрязнения мест общего пользования, в отношении данного гражданина возбуждено административное производство по части 1 статьи 434-2 КРКоАП. Наложен штраф в размере 5 МРП", — отметили в полиции региона.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1999456-mazhilismen-plyunul-v-efire-respublikanskogo-telekanala-ego-oshtrafovali/