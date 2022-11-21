Мейрам Кажыкен поздравил Токаева с победой на выборах
Опубликовано:
Кандидат в президенты Мейрам Кажыкен поздравил действующего главу государства Касым-Жомарта Токаева с победой на президентских выборах в Казахстане, передает Telegram-канал Sailau 2022.
Как отметил Мейрам Кажыкен в эфире телеканала "Хабар 24", Касым-Жомарт Токаев получил не только кредит доверия, но и огромную ответственность за будущее Казахстана.
"Хочу выразить благодарность всем тем, кто голосовал за меня. Особое спасибо республиканскому объединению "Аманат", которое меня выдвинуло кандидатом в президенты. Большое спасибо рабочим, студентам, пенсионерам, кто в меня поверил и поверил в мою программу.
Моя программа остается актуальной, и я ее продолжу. В этом мне помогут мои единомышленники по созданию политической партии Yntymaq”, - сказал он.
Кажыкен в конце своего обращения пообещал оставаться в политике.
Напомним, после появления итогов exit poll с заявлениями выступили кандидаты Жигули Дайрабаев и Салтанат Турсынбекова. Они поздравили Токаева с победой на выборах.
После них записала обращение кандидат в президенты Каракат Абден. Она также поздравила Касым-Жомарта Токаева с победой.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1998215-meyram-kazhyken-pozdravil-tokaeva-s-pobedoy-na-vyborah/