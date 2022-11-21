Сколько казахстанцев проголосовали против всех кандидатов на выборах президента

Бюллетени. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

На брифинге в ЦИК сообщили предварительные итоги голосования на выборах президента в Казахстане – графа "против всех" заняла второе место по числу проголосовавших, передает корреспондент NUR.KZ.

Согласно данным ЦИК, графу "против всех" выбрали 460 484 избирателя - это 5,8% голосовавших.

Всего на выборах президента проголосовало 8,3 млн человек. Большинство из них отдали свой голос за Касым-Жомарта Токаева – более 6,4 млн голосов.

Далее по числу голосов следует Жигули Дайрабаев с 3,42% голосов, Каракат Абден - с 2,6%, Мейрам Кажыкен - с 2,53%, Нурлан Ауесбаев - с 2,22% и Салтанат Турсынбекова - с 2,1%.

Напомним, что графа "против всех" на выборах президента Казахстана в этом году появилась впервые.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1998219-skolko-kazahstantsev-progolosovali-protiv-vseh-kandidatov-na-vyborah-prezidenta/