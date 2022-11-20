Выборы президента Казахстана: избирательные участки открылись в Нью-Йорке и Вашингтоне

Урна для голосования. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Член ЦИК Республики Казахстан Шавхат Утемисов рассказал, в каких городах США казахстанцы начали голосовать за кандидатов в президенты страны, передает корреспондент NUR.KZ.

Шавхат Утемисов сначала рассказал о ходе выборов в Казахстане. Известно, что по состоянию на 18:05 бюллетени получили 67,85% от общего количества граждан, включенных в списки. То есть уже проголосовали 8 млн 108 тыс. 688 казахстанцев.

Позже он рассказал, в каких участках за рубежом стартовало голосование.

"Начато голосование в Вашингтоне, Нью-Йорке, участок в Сан-Франциско откроется позже из-за разницы во времени. Также началось голосование в Оттаве", - отметил спикер.

Напомним, что сегодня, 20 ноября, в Казахстане стартовали выборы президента.

Кандидаты на пост главы государства - Касым-Жомарт Токаев, Мейрам Кажыкен, Салтанат Турсынбекова, Жигули Дайрабаев, Нурлан Ауесбаев, Каракат Абден. К слову, каждый из участников президентской гонки уже отдал свой голос на выборах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1998117-vybory-prezidenta-kazahstana-izbiratelnye-uchastki-otkrylis-v-nyu-yorke-i-vashingtone/