Более 8 млн казахстанцев проголосовали на выборах президента Казахстана
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В Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан сообщили о явке избирателей на выборы президента на 20:00, передает корреспондент NUR.KZ.
К этому часу бюллетени получили 8 282 607 избирателей – таким образом, предварительная явка составила 69,31%.
Разибвка по регионам Казахстана выглядит так:
- по Абайской области – 80,18%;
- по Акмолинской области – 78,87%;
- по Актюбинской области – 72,20%;
- по Алматинской области – 72,10%;
- по Атырауской области – 70,87%;
- по Западно-Казахстанской области – 67,77%;
- по Жамбылской области – 79,57%;
- по Жетысуской области – 81,43%;
- по Карагандинской области – 78,39%;
- по Костанайской области – 79,28%;
- по Кызылординской области – 80,31%;
- по Мангистауской области – 66,18%;
- по Павлодарской области – 77,58%;
- по Северо-Казахстанской области – 78,24%;
- по Туркестанский области – 80,37%;
- по Улытауской области – 75,48%;
- по Восточно-Казахстанской области – 79,49%;
- по Астане – 48,67%;
- по Алматы – 28,72%;
- по Шымкенту – 59,79%.
Напомним, что в 20:00 по времени Астаны голосование на выборах президента завершилось на большей части Казахстана. Еще в пяти регионах страны голосование продлится до 21:00 по времени столицы.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1998129-bolee-8-mln-kazahstantsev-progolosovali-na-vyborah-prezidenta-kazahstana/