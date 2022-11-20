Более 8 млн казахстанцев проголосовали на выборах президента Казахстана

Выборы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан сообщили о явке избирателей на выборы президента на 20:00, передает корреспондент NUR.KZ.

К этому часу бюллетени получили 8 282 607 избирателей – таким образом, предварительная явка составила 69,31%.

Разибвка по регионам Казахстана выглядит так:

по Абайской области – 80,18%;

по Акмолинской области – 78,87%;

по Актюбинской области – 72,20%;

по Алматинской области – 72,10%;

по Атырауской области – 70,87%;

по Западно-Казахстанской области – 67,77%;

по Жамбылской области – 79,57%;

по Жетысуской области – 81,43%;

по Карагандинской области – 78,39%;

по Костанайской области – 79,28%;

по Кызылординской области – 80,31%;

по Мангистауской области – 66,18%;

по Павлодарской области – 77,58%;

по Северо-Казахстанской области – 78,24%;

по Туркестанский области – 80,37%;

по Улытауской области – 75,48%;

по Восточно-Казахстанской области – 79,49%;

по Астане – 48,67%;

по Алматы – 28,72%;

по Шымкенту – 59,79%.

Напомним, что в 20:00 по времени Астаны голосование на выборах президента завершилось на большей части Казахстана. Еще в пяти регионах страны голосование продлится до 21:00 по времени столицы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1998129-bolee-8-mln-kazahstantsev-progolosovali-na-vyborah-prezidenta-kazahstana/