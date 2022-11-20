Политика и экономика
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Более 8 млн казахстанцев проголосовали на выборах президента Казахстана

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Члены избирательной комиссии считают бюллетени
Выборы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан сообщили о явке избирателей на выборы президента на 20:00, передает корреспондент NUR.KZ.

К этому часу бюллетени получили 8 282 607 избирателей – таким образом, предварительная явка составила 69,31%.

Разибвка по регионам Казахстана выглядит так:

  • по Абайской области – 80,18%;
  • по Акмолинской области – 78,87%;
  • по Актюбинской области – 72,20%;
  • по Алматинской области – 72,10%;
  • по Атырауской области – 70,87%;
  • по Западно-Казахстанской области – 67,77%;
  • по Жамбылской области – 79,57%;
  • по Жетысуской области – 81,43%;
  • по Карагандинской области – 78,39%;
  • по Костанайской области – 79,28%;
  • по Кызылординской области – 80,31%;
  • по Мангистауской области – 66,18%;
  • по Павлодарской области – 77,58%;
  • по Северо-Казахстанской области – 78,24%;
  • по Туркестанский области – 80,37%;
  • по Улытауской области – 75,48%;
  • по Восточно-Казахстанской области – 79,49%;
  • по Астане – 48,67%;
  • по Алматы – 28,72%;
  • по Шымкенту – 59,79%.

Напомним, что в 20:00 по времени Астаны голосование на выборах президента завершилось на большей части Казахстана. Еще в пяти регионах страны голосование продлится до 21:00 по времени столицы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1998129-bolee-8-mln-kazahstantsev-progolosovali-na-vyborah-prezidenta-kazahstana/

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