Почти 68 процентов избирателей проголосовали на выборах президента Казахстана
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Центральная избирательная комиссия озвучил обновленные данные по явке избирателей на выборах президента Казахстана по состоянию на 18:05. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ЦИК РК.
Согласно данным, представленным избирательными комиссиями областей, городов республиканского значения и столицы, по состоянию на 18:05 20 ноября 2022 года бюллетени получили 67,85% от общего количества граждан, включенных в списки.
На данный момент проголосовали 8 млн 108 тыс. 688 казахстанцев.
В том числе:
- по Абайской области – 78,88%;
- по Акмолинской области – 75,82%;
- по Актюбинской области – 71,23%;
- по Алматинской области – 70,92%;
- по Атырауской области – 67,88%;
- по Западно-Казахстанской области – 64,77%;
- по Жамбылской области – 77,27%;
- по Жетысуской области – 77,08%;
- по Карагандинской области – 77,80%;
- по Костанайской области –77,56%;
- по Кызылординской области – 77,20%;
- по Мангистауской области – 64,57%;
- по Павлодарской области – 77,12%;
- по Северо-Казахстанской области – 77,46%;
- по Туркестанский области – 80,25%;
- по Улытауской области – 74,45%;
- по Восточно-Казахстанской области – 76,81%;
- по городу Астане – 48,01%;
- по городу Алматы – 27,93%;
- по городу Шымкенту – 59,56%.
Следующая оперативная информация будет представлена в 20:05.
Напомним, что на 16:00 на выборах президента Казахстана бюллетени получили 7 млн 450 тыс. человек или 62,34% избирателей.
Ранее на одном из избирательных участков в Алматы уже отметили 100-процентную явку.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1998108-bolee-mln-izbirateley-progolosovali-na-vyborah-prezidenta-kazahstana/