Политика и экономика
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Почти 68 процентов избирателей проголосовали на выборах президента Казахстана

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Человек кидает бюллетень в урну для голосования
Выборы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Центральная избирательная комиссия озвучил обновленные данные по явке избирателей на выборах президента Казахстана по состоянию на 18:05. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ЦИК РК.

Согласно данным, представленным избирательными комиссиями областей, городов республиканского значения и столицы, по состоянию на 18:05 20 ноября 2022 года бюллетени получили 67,85% от общего количества граждан, включенных в списки.

На данный момент проголосовали 8 млн 108 тыс. 688 казахстанцев.

В том числе:

  • по Абайской области – 78,88%;
  • по Акмолинской области – 75,82%;
  • по Актюбинской области – 71,23%;
  • по Алматинской области – 70,92%;
  • по Атырауской области – 67,88%;
  • по Западно-Казахстанской области – 64,77%;
  • по Жамбылской области – 77,27%;
  • по Жетысуской области – 77,08%;
  • по Карагандинской области – 77,80%;
  • по Костанайской области –77,56%;
  • по Кызылординской области – 77,20%;
  • по Мангистауской области – 64,57%;
  • по Павлодарской области – 77,12%;
  • по Северо-Казахстанской области – 77,46%;
  • по Туркестанский области – 80,25%;
  • по Улытауской области – 74,45%;
  • по Восточно-Казахстанской области – 76,81%;
  • по городу Астане – 48,01%;
  • по городу Алматы – 27,93%;
  • по городу Шымкенту – 59,56%.

Следующая оперативная информация будет представлена в 20:05.

Напомним, что на 16:00 на выборах президента Казахстана бюллетени получили 7 млн 450 тыс. человек или 62,34% избирателей.

Ранее на одном из избирательных участков в Алматы уже отметили 100-процентную явку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1998108-bolee-mln-izbirateley-progolosovali-na-vyborah-prezidenta-kazahstana/

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