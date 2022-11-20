Почти 68 процентов избирателей проголосовали на выборах президента Казахстана

Выборы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Центральная избирательная комиссия озвучил обновленные данные по явке избирателей на выборах президента Казахстана по состоянию на 18:05. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ЦИК РК.

Согласно данным, представленным избирательными комиссиями областей, городов республиканского значения и столицы, по состоянию на 18:05 20 ноября 2022 года бюллетени получили 67,85% от общего количества граждан, включенных в списки.

На данный момент проголосовали 8 млн 108 тыс. 688 казахстанцев.

В том числе:

по Абайской области – 78,88%;

по Акмолинской области – 75,82%;

по Актюбинской области – 71,23%;

по Алматинской области – 70,92%;

по Атырауской области – 67,88%;

по Западно-Казахстанской области – 64,77%;

по Жамбылской области – 77,27%;

по Жетысуской области – 77,08%;

по Карагандинской области – 77,80%;

по Костанайской области –77,56%;

по Кызылординской области – 77,20%;

по Мангистауской области – 64,57%;

по Павлодарской области – 77,12%;

по Северо-Казахстанской области – 77,46%;

по Туркестанский области – 80,25%;

по Улытауской области – 74,45%;

по Восточно-Казахстанской области – 76,81%;

по городу Астане – 48,01%;

по городу Алматы – 27,93%;

по городу Шымкенту – 59,56%.

Следующая оперативная информация будет представлена в 20:05.

Напомним, что на 16:00 на выборах президента Казахстана бюллетени получили 7 млн 450 тыс. человек или 62,34% избирателей.

Ранее на одном из избирательных участков в Алматы уже отметили 100-процентную явку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1998108-bolee-mln-izbirateley-progolosovali-na-vyborah-prezidenta-kazahstana/