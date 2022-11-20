Ерлан Кошанов проголосовал на выборах президента

Ерлан Кошанов. Фото: t.me/sailau_22

Председатель мажилиса парламента РК Ерлан Кошанов проголосовал на президентских выборах на участке №110 в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.

"Настроение очень хорошее. Праздничное. Сегодня я проголосовал за будущее нашей страны. Каждый гражданин, я думаю, должен проголосовать сегодня. Отдать свой голос, сделать свой выбор за свое будущее, за будущее своих детей, за будущее соей семьи и за будущее своей страны. Поэтому я призываю сегодня всех казахстанцев сделать свой выбор - прийти на избирательный участок", - сказал Ерлан Кошанов.

Голосовать он пришел вместе со своей супругой.

Ранее свои голоса уже отдали госсоветник Казахстана Ерлан Карин, премьер-министр Алихан Смаилов, а также два кандидата в президенты - Жигули Дайрабаев и Нурлан Ауесбаев.

Как проходят в Казахстане выборы президента, можно прочитать здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1997976-erlan-koshanov-progolosoval-na-vyborah-prezidenta/