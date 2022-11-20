Премьер-министр Алихан Смаилов проголосовал на выборах президента

Алихан Смаилов. Фото: t.me/KZgovernment

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов отдал свой голос на выборах президента. Об этом сообщает официальный Telegram-канал правительства РК.

Свой голос он отдал на избирательном участке №111, расположенном в здании Национальной библиотеки РК в Астане.

Премьер-министр призвал всех граждан республики прийти на избирательные участки и сделать свой выбор.

"Именно сегодняшний день определит, как будет развиваться наша страна в ближайшие семь лет. Мы должны проявить гражданскую активность и отдать голос за своего кандидата на пост Главы государства. Свой выбор я сделал, проголосовав за мирный и сильный Казахстан, за благополучие в каждой казахстанской семье", — отметил Алихан Смаилов после голосования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1997970-premer-ministr-alihan-smailov-progolosoval-na-vyborah-prezidenta/