"Это прекрасная возможность": госсоветник Ерлан Карин отдал свой голос на выборах

Ерлан Карин. Фото: t.me/sailau_22

Государственный советник Ерлан Карин проголосовал на участке №111 в Астане. Он призвал всех казахстанцев воспользоваться своим избирательным правом, передает корреспондент NUR.KZ.

"Думаю, что эти выборы имеют серьезное значение для определения перспектив развития нашей страны. Эти выборы закладывают основу нового государственного устройства. Поэтому призываю граждан сегодня прийти на избирательные участки и воспользоваться своим Конституционным правом.

Если мы хотим, чтобы наша страна дальше развивалась, чтобы мы сообща принимали решение, мне кажется, выборы - это как раз таки прекрасная возможность гражданам проявить солидарность, гражданское участие. Знаю, что в обществе есть ожидания новых позитивных перемен. Думаю, что эти выборы дадут импульс новым преобразованиям", - сказал журналистам Ерлан Карин.

Напомним, ранее свой голос на выборах отдал кандидат в президенты Жигули Дайрабаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1997967-eto-prekrasnaya-vozmozhnost-gossovetnik-erlan-karin-otdal-svoy-golos-na-vyborah/