"Средний состав и неопытная молодежь": министр обороны об игравших в казино военнослужащих

Рулетка. Иллюстративное фото: pixabay.com

Глава Минобороны Руслан Жаксылыков в кулуарах сената высказался о военнослужащих, которые оказались в списках госслужащих, проигравших в казино миллионы тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава Минобороны заявил, что в списках надзорного органа Алматинской области значится ряд военнослужащих.

"Там есть количество военнослужащих, не сотрудников, а военнослужащих военных сил. По каждому из них сейчас назначено служебное расследование. Исходя из результатов расследования, я буду принимать решения по продолжению дальнейшей службы. Но давайте сначала проведем расследование", — ответил он.

Он заверил, что владеет всей информацией о тех, кто посещал игорные заведения, вплоть до их имен и званий.

"Служебное расследование ведется. Это средний состав военнослужащих. Высшего нет. Вы знаете, высшему составу некогда, потому что мы все время находимся в поле, работаем. Да, это среднее звено. Суммы по нашим военнослужащим небольшие. Где-то молодежь неопытная", — резюмировал министр.

Напомним, в середине октября прокуроры выявили, что ряд казахстанских госслужащих посещал игорные заведения, затраты чиновников на такого рода развлечения составили более 500 млн тенге.

Позже министр нацэкономики Алибек Куантыров поделился своим мнением о том, откуда чиновники берут деньги на казино.

Между тем ситуацию комментировали в Генеральной прокуратуре и Агентстве по делам госслужбы. Сообщалось, что проводятся проверочные мероприятия по данному вопросу. В Генпрокуратуре заявили, что в случае подтверждения данных в отношении госслужащих будут приняты "самые жесткие меры".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1996522-sredniy-sostav-i-neopytnaya-molodezh-ministr-oborony-ob-igravshih-v-kazino-voennosluzhaschih/