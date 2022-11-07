Токаев: Мы готовы защищать национальные интересы с более жестких позиций

Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/bort_01

Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Мангистауской области заявил, что в последние месяцы информационные системы Казахстана стали подвергаться кибератакам, передает официальный Telegram-канал Акорды "Борт №1".

"Такие случаи (авт. – кибератак) особенно участились в ходе нынешней политической кампании. Мы будем это строго пресекать, вплоть до введения запретов на распространение дезинформации.

Мы готовы защищать нашу священную независимость. Я уже говорил, что мы готовы защищать национальные интересы не только с помощью дипломатии, но и с более жестких позиций. И это наша твердая позиция", - заявил Токаев.

Он добавил, что на стабильность в стране, кроме внешних факторов, влияет и внутренняя ситуация.

"Пока и у нас в стране, и за ее пределами есть те, кто сеют рознь и вражду, мы не можем проявлять беспечность", - добавил президент.

Напомним, во время своей рабочей поездки в Абайскую область Касым-Жомарт Токаев заявил, что после объявления выборов в Казахстане усилилось распространение различной лживой информации, фейков, активизировались кибератаки. По его словам, определенные внешние силы таким образом намерены посеять смуту в стране, воспрепятствовав позитивным изменениям в Казахстане.

Тем временем в сентябре средствами защиты комплекса "Киберщит" АО "Государственная техническая служба" были отражены атаки внутреннего и внешнего периметра. За месяц было отражено около 20 млн кибератак.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1996036-tokaev-vyskazalsya-o-kiberatakah-na-kazahstan/