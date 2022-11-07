Какие предприятия намерены создать в Мангистауской области, рассказал Токаев

Иллюстративное фото: ewg3D/Getty Images

Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Мангистауской области заявил, что принятый план развития региона говорит о том, что правительство придает большое значение улучшению жизни мангистауцев, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы главы государства.

"В прошлом году я специально приехал сюда и провел масштабное совещание по вопросам развития региона. Я поручил правительству и акимату утвердить Комплексный план развития Мангистауской области. Документ был принят, на его реализацию выделены необходимые средства.

Подобные планы принимаются далеко не для всех регионов. И это свидетельствует о том, что мы придаем большое значение улучшению жизни мангистауцев. Сейчас задача состоит в том, чтобы полностью реализовать этот план и сделать регион процветающим", - заявил Токаев.

Касательно развития обрабатывающей промышленности и поддержки предпринимательства, Токаев отметил, что 25% всей нефти страны добывается в Мангистау, однако, есть большие возможности для развития обрабатывающих отраслей экономики.

"На текущем этапе одной из основных задач государства является реальная диверсификация национальной экономики с созданием производств, выпускающих продукцию высоких переделов. Все акимы должны уделять этому вопросу приоритетное внимание. Это одна из ключевых задач правительства и акимов", - сказал Токаев.

Он также добавил, что в области простаивает ряд крупных производств – президент заявил, что хорошо понимает, почему это вызывает недовольство безработных граждан.

"Правительству в срочном порядке следует принять действенные меры по восстановлению этих производств.

Важно также создавать новые конкурентоспособные предприятия. На 2023-2026 годы запланировано реализация 29 проектов на сумму более одного триллиона тенге с созданием более 3 тысяч постоянных рабочих мест. Поручаю правительству и акимату обеспечить своевременное завершение всех запланированных проектов", - поручил Токаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1996020-kakie-predpriyatiya-namereny-sozdat-v-mangistauskoy-oblasti-rasskzaal-tokaev/