Токаев призвал активнее защищать национальные экономические интересы на международных рынках

Серик Жумангарин на приеме у Касым-Жомарта Токаева. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял заместителя премьер-министра – министра торговли и интеграции Серика Жумангарина. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Президент был проинформирован о новых подходах к развитию торговой политики. В настоящее время торговля занимает первое место в стране в структуре ВВП (18,3%), по числу занятых (1,45 млн человек) и количеству субъектов бизнеса (551 тыс.). В то же время отрасль отстает по размеру прибыли на одного субъекта и по уровню инвестиций в основной капитал.

Представленные подходы направлены на защиту внутреннего рынка, поддержку собственного производства и открытие новых рынков сбыта. Предусматривается развитие электронной коммерции, строительство трансграничных и крупных торгово-логистических хабов.

В ходе встречи были рассмотрены вопросы деятельности Казахстана в интеграционных союзах и создания зон свободной торговли. Серик Жумангарин отчитался о договоренностях, достигнутых в ходе поездки казахстанской делегации в Иран.

Глава государства поручил усилить работу по внедрению новых форматов торговли, а также отметил необходимость активнее защищать национальные экономические интересы на международных рынках.

Отметим, что с 31 октября по 1 ноября казахстанская делегация во главе с Сериком Жумангариным совершила визит в Исламскую Республику Иран.

Стороны подписали меморандум об увеличении грузопотока товаров с 1 до 4 млн тонн в год, об этом сообщается на официальном сайте министерства.

По данным ведомства, за январь-август 2022 года товарооборот между Казахстаном и Ираном вырос на 9,3% и составил 350,2 млн долларов (320,4 млн долларов было в прошлом году). При этом объем экспорта сохранился на уровне показателей восьми месяцев прошлого года (снижение на 0,1%) и составил 215,3 млн долларов США.

Товарооборот между РК и ИРИ за 2021 год составил 440,9 млн долларов, что на 85,1% выше, чем за 2020 год (238,1 млн долларов).

Напомним, 2 сентября Серик Жумангарин был назначен заместителем премьер-министра – министра торговли и интеграции Республики Казахстан. До этого, с 15 августа, он был исполняющим обязанности зампремьера и главы Минторговли.

Ранее эту должность занимал Бахыт Султанов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1995830-tokaev-poruchil-usilit-rabotu-po-vnedreniyu-novyh-formatov-torgovli-v-kazahstane/