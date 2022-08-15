Серик Жумангарин. Фото: официальный сайт правительства РК

Серик Жумангарин назначен исполняющим обязанности заместителя премьер-министра – министра торговли и интеграции Республики Казахстан. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

"Назначить Жумангарина Серика Макашевича исполняющим обязанности заместителя премьер-министра – министра торговли и интеграции Республики Казахстан, освободив от должности председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан", – говорится в сообщении Акорды.

С 1993 по 2004 годы Серик Жумангарин занимался предпринимательской деятельностью.

В разные годы занимал должности вице-министра регионального развития Республики Казахстан, председателя Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан, вице-министра национальной экономики Республики Казахстан.

На должности председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан Жумангарин находился с 14 сентября 2020 года.

Также сегодня стало известно, что глава государства подписал указ об освобождении Бахыта Султанова от должности заместителя премьер-министра — министра торговли и интеграции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1983262-serik-zhumangarin-naznachen-ispolnyayuschim-obyazannosti-zamestitelya-premer-ministra/