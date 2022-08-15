Токаев освободил Султанова от должности министра торговли и интеграции Казахстана

Бахыт Султанов. Фото: primeminister.kz

Глава государства подписал указ об освобождении Бахыта Султанова от должности министра торговли и интеграции Республики Казахстан, сообщается на официальном сайте Акорды.

"Указом главы государства Султанов Бахыт Турлыханович освобожден от должности заместителя премьер-министра – министра торговли и интеграции Республики Казахстан" - говорится в сообщении.

Сегодня также стало известно, что Жумангарин Серик Макашевич был назначен исполняющим обязанности заместителя премьер-министра – министра торговли и интеграции Республики Казахстан.

Напомним, что 11 января текущего года Бахыт Султанов стал заместителем премьер-министра – министром торговли и интеграции Республики Казахстан. Минторговли Султанов возглавлял с 2019 года.

Отметим, что в июле текущего года на расширенном заседании правительства глава государство объявил выговоры двум министрам – главе Минторговли и интеграции Бахыту Султанову и главе Минсельхоза Ерболу Карашукееву.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1983264-tokaev-osvobodil-sultanova-ot-dolzhnosti-ministra-torgovli-i-integratsii-kazahstana/