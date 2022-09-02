Серик Жумангарин стал вице-премьером Казахстана

Серик Жумангарин. Фото: eec.eaeunion.org

Серик Жумангарин назначен заместителем премьер-министра - министром торговли и интеграции Казахстана. Соответствующий указ подписал глава государства, сообщает официальный сайт Акорды.

"Назначить Жумангарина Серика Макашевича заместителем премьер-министра – министром торговли и интеграции Республики Казахстан", - говорится в указе президента.

Отметим, обязанности заместителя премьер-министра – министра торговли и интеграции РК Серик Жумангарин исполнял с 15 августа после того, как Бахыт Султанов был освобожден от этой должности.

До этого назначения Жумангарин возглавлял Агентство РК по защите и развитию конкуренции - на эту должность он был назначен в сентябре 2020 года.

Серик Жумангарин родился 22 июля 1969 года в Актобе.

В 1993 году окончил Московский ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции энергетический институт по специальности "теплофизика", а в 1997 - Казахский государственный университет имени Е.А. Букетова.

Свой трудовой путь начал с должности коммерческого директора МЧП "Тынай".

В разные годы занимал должности вице-министра регионального развития РК, председателя Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК, вице-министра национальной экономики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1985877-serik-zhumangarin-naznachen-vitse-premerom-kazahstana/