Минэкологии может оштрафовать "АрселорМиттал Темиртау" на крупную сумму по итогам проверок

Фото: АрселорМиттал

Председатель Комитета экологического регулирования и контроля Зульфихар Жолдасов заявил о выявленных в ходе проверки на АО "АрселорМиттал Темиртау" проблемах, передает корреспондент NUR.KZ.

Зульфихар Жолдасов отметил, что Комитет экологического регулирования и контроля завершил проверку.

"Мы выявили проблемы по отходам, очистным сооружениям, выбросам, выполнению природоохранных мер. Сейчас готовим большой штраф. Более того, предприятие оказало определенное воспрепятствование в доступе на проверку", – заявил спикер.

Он указал и на то, что в этом году АМТ должно обеспечить снижение вредных выбросов с 250 тысяч тонн до 210 тысяч тонн.

"Если это не будет выполнено, мы готовы не выдавать разрешение вплоть до приостановки производства. До 2025 года предприятие обязуется снизить выбросы на 30%. Мы сейчас считаем, думаю, штраф на несколько млрд тенге мы будем готовить.

Суть не в штрафе, мы будем заставлять их сейчас снижать объемы выбросов", – резюмировал Зульфихар Жолдасов.

Напомним, что вчера в городе Шахтинск Карагандинской области на шахте, принадлежащей АО "АрселорМиттал Темиртау", при бурении газодренажных скважин произошел внезапный выброс газа. Погибли пятеро шахтеров.

Также 10 июня на одном из предприятий "АрселорМиттал Темиртау" произошло обрушение свода печи. Под завалами погибли четверо огнеупорщиков. Еще один человек получил серьезные травмы. Тогда специальная комиссия, выяснявшая обстоятельства и причину ЧП, заявила, что это "стопроцентная вина работодателя".

Ранее, во время рабочей поездки в Карагандинскую область, Касым-Жомарт Токаев высказывался об участившихся случаях гибели работников на предприятиях.

Отметим, что акционерное общество "АрселорМиттал Темиртау" является крупнейшим предприятием горно-металлургического сектора Республики Казахстан и представляет собой интегрированный горно-металлургический комплекс с собственным углем, железной рудой и энергетической базой.

В состав АО "АрселорМиттал Темиртау" входят:

стальной департамент;

угольный департамент;

железорудный департамент.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1995811-minekologii-mozhet-oshtrafovat-arselormittal-temirtau-na-krupnuyu-summu-po-itogam-proverok/