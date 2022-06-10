Кровля обрушилась на заводе "АрселорМиттал Темиртау". Четыре человека погибли

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Сегодня, 10 июня, на металлургическом заводе "АрселорМиттал Темиртау", расположенном в Карагандинской области, в одном из цехов обрушилась кровля. Под завалами оказалось несколько человек. В акимате сообщили о гибели четверых.

Трагический инцидент произошел при демонтаже огнеупорной кладки в недействующей термической печи №9 кузнечно-прессового цеха ТОО "Курылысмет" (дочернее предприятие АО "АМТ"), говорится на официальном сайте компании.

"В результате обрушения свода печи (размером 5х5х10м) под завалами оказались 5 огнеупорщиков цеха ремонта металлургических печей АО "АМТ", – отмечается в сообщении.

Аким Карагандинской области на своей официальной странице в также сообщил, что происшествие случилось во время работ по демонтажу огнеупорной кладки в недействующей термической печи. Он добавил, что четверо огнеупорщиков погибли, а еще один находится в больнице.

"На месте работают специалисты ДЧС, промышленной безопасности, а также находится руководство комбината и другие ответственные лица.

Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших", – написал аким Карагандинской области Женис Касымбек.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием по состоянию выжившего в Управление общественного здравоохранения Карагандинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1973615-krovlya-obrushilas-na-zavode-arselormittal-temirtau-est-pogibshie/