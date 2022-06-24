Гибель рабочих "АрселорМиттал Темиртау": определена стопроцентная вина работодателя

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Специальная комиссия, выяснявшая обстоятельства и причину ЧП на предприятии "АрселорМиттал Темиртау", озвучила свои выводы. Она назвала стопроцентной вину работодателя, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на руководителя управления по инспекции труда Карагандинской области Ирину Любарскую.

Комиссия работала в течение двух недель. За это время было осмотрено место происшествия, изучена техническая документация и нормативные документы, опрошены причастные и очевидцы.

В результате выяснилось, что погибшие были достаточно квалифицированными. Имели 5-й и 6-й разряды. Но при этом работали на демонтаже три дня без нарядов. Несчастье произошло в последний день, когда оставалось закончить 25% работ.

"Экспертными организациями были выявлены дефекты и повреждения, послужившие возможными причинами обрушения. Также установлено, что заказчиком "Курылысмет" и подрядчиком "АрселорМиттал Темиртау" не была обеспечена безопасность производства строительно-монтажных работ, что явилось следствием отсутствия утвержденной проектной документации.

Проект производства работ и технологическая карта на демонтаж печи на рассмотрение экспертным комиссиям предоставлены не были. По итогам специального расследования комиссия определила стопроцентную вину работодателя", - сказала руководитель управления по инспекции труда Карагандинской области Ирина Любарская.

Также она добавила, что в ходе расследования опрошены 32 человека. Установлены 14 подозреваемых, в том числе из руководящего состава. Копии материалов будут направлены в полицию.

"На сегодняшний день цех законсервирован, никакие работы здесь проводить нельзя. Доступ к инженерной инфраструктуре также закрыт", - добавила Ирина Любарская.

Напомним, 10 июня на предприятии "АрселорМиттал Темиртау" произошло обрушение свода печи. Под завалами погибли четверо огнеупорщиков. Еще один человек получил серьезные травмы. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1975599-gibel-rabochih-arselormittal-temirtau-opredelena-stoprotsentnaya-vina-rabotodatelya/