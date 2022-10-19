"Тщательное и взвешенное решение": Токаев о разделении Алматинской области

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с общественностью Алматинской области. Он рассказал о причинах разделения региона, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента.

"Вы знаете, что в этом году по моему поручению у нас был преобразован ряд областей. На территории Жетысу появились два отдельных региона. Административный центр Алматинской области перенесен в Капшагай. Город по просьбе наших граждан был переименован в честь Динмухамеда Конаева. Несомненно, это решение стало торжеством исторической справедливости и отражением воли народа", – отметил президент.

Теперь город Кунаев, получивший статус областного центра, будет динамично развиваться, пообещал Токаев.

"Разделение Алматинской области на два отдельных региона – тщательное и взвешенное решение, принятое на основе обстоятельного изучения ситуации в регионе", – подчеркнул он.

Напомним, указ Токаева об образовании трех новых областей в Казахстане вступил в законную силу 8 июня текущего года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1993353-tschatelnoe-i-vzveshennoe-reshenie-tokaev-o-razdelenii-almatinskoy-oblasti/