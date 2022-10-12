Мажилис принял в работу проект закона "Об амнистии"

Беспорядки в Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Депутаты мажилиса на пленарном заседании палаты приняли в работу проект закона Республики Казахстан "Об амнистии". Выступил по этому вопросу депутат Арман Кожахметов, передает корреспондент NUR.KZ.

По его словам, проект закона подготовлен во исполнение поручения главы государства от 1 сентября 2022 года. Основная цель документа – амнистия участников беспорядков, которые произошли в Казахстане 4-7 января.

"Целью законопроекта является освобождение от уголовной ответственности либо сокращение срока наказания, назначенного судом лиц, совершивших уголовное правонарушение, связанное с массовыми беспорядками, либо при их пресечении на территории РК в период с 4 по 7 января 2022 года", – сказал Арман Кожахметов, председатель комитета по законодательству и судебно-правовой реформе.

Он отметил, что законопроект является актом милосердия и доброжелательности со стороны государства и общества к лицам, совершившим преступления, не представляющие существенной угрозы безопасности граждан и государства.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев объявил амнистию для участников январских событий. Однако, по его словам, амнистия не коснется главных фигурантов, причастных к организации беспорядков, а также обвиняемых в госизмене и попытке насильственной смены власти.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1992268-mazhilis-prinyal-v-rabotu-proekt-zakona-ob-amnistii/