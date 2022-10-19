Токаев: Алматинские яблоки могут стать узнаваемым в мире брендом

Яблоко. Иллюстративное фото: pixabay.com

Глава государства на встрече с общественностью Алматинской области заявил, что местные яблоки могут стать узнаваемым в мире брендом, передает официальный Telegram пресс-службы Акорды "Борт N1".

"Алматинские яблоки могут по праву стать узнаваемым во всем мире национальным брендом. Регион наряду со своими яблоками славится и другими садовыми и плодовыми культурами.

Если правильно развивать это направление, то область будет обеспечивать весь Казахстан и даже станет экспортером", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

По его мнению, соседство с Алматы – благоприятный фактор.

"На сегодняшний день по моему поручению разрабатывается программа развития продовольственного пояса вокруг мегаполиса. Успешная реализация проекта будет способствовать динамичному развитию сельского хозяйства", – добавил Токаев.

Сегодня Токаев прибыл в Алматинскую область с рабочим визитом, где встретился с общественностью.

Глава государства предложил создать в Кунаеве Академгородок из-за густонаселенности Алматы. Также он дал поручения, связанные с релокацией международных компаний в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1993368-tokaev-almatinskie-yabloki-mogut-stat-uznavaemym-v-mire-brendom/