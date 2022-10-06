Токаев пообещал честные президентские выборы в Казахстане

Урна для бюллетеней. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Касым-Жомарт Токаев заявил, что президентские выборы пройдут в Казахстане "открыто, честно и справедливо". Слова действующего главы государства приводит официальный Telegram-канал Акорды "Борт №1".

"Как наследники уникальной цивилизации Великой степи, мы должны воспользоваться своим историческим шансом, чтобы построить страну равных возможностей и социальной справедливости, другими словами, справедливый Казахстан.

Уверен, эти выборы продемонстрируют зрелость, силу и единство нашей нации, покажут нашу решимость в достижении поставленных целей.

Как действующий глава государства, заявляю, что выборы пройдут открыто, честно и справедливо", – сказал Токаев на форуме коалиции в его поддержку на выборах.

Напомним, сегодня Народная коалиция выдвинула кандидатуру Токаева на пост президента Казахстана. Он согласился участвовать в будущих президентских выборах, заявив, что это честь для него.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1991478-tokaev-poobeschal-chestnye-prezidentskie-vybory-v-kazahstane/