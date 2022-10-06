Уали рассказал о своем опыте работы с Токаевым

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Бывший пресс-секретарь президента Берик Уали рассказал о своем опыте работы с Касым-Жомартом Токаевым. Он охарактеризовал главу государства в трех словах, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты попросили в трех словах охарактеризовать, каким руководителем является Токаев.

"Требовательный, честный, справедливый", - перечислил в ответ Берик Уали.

Он также сообщил, что следит за работой своего преемника.

"Он молодец, хорошо работает, отслеживаю. Пресс-служба хорошо работает", - отметил бывший пресс-секретарь президента.

Берик Уали являлся пресс-секретарем Касым-Жомарта Токаева с 22 марта 2019 года. А 29 марта 2022 года президент освободил его от этой должности.

Вскоре стало известно, что Уали назначили председателем правления агентства "Хабар".

Преемником Уали на посту пресс-секретаря Токаева стал Руслан Желдибай.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1991422-uali-rasskazal-o-svoem-opyte-raboty-s-tokaevym/