Объединение депутатов маслихатов предложило выдвинуть Токаева в кандидаты в президенты

Объединение депутатов маслихатов. Фото: Объединение депутатов маслихатов

Сегодня в столичном Дворце мира и согласия на внеочередной конференции Центрального совета РОО "Объединение депутатов маслихатов Казахстана" был обсужден вопрос выдвижения кандидата в президенты Республики Казахстан от имени организации, передает корреспондент NUR.KZ.

"В период нестабильной геополитической и экономической обстановки на первое место выходит фактор единства общества. Поэтому, учитывая особую роль Касым-Жомарта Токаева в обеспечении стабильности и согласия, поступательном развитии нашего государства, мы предлагаем его кандидатом на предстоящие выборы президента", — отметил председатель объединения Толеубек Мукашев.

В завершение конференции участники единогласно одобрили кандидатуру Касым-Жомарта Токаева на предстоящие 20 ноября внеочередные выборы президента РК.

Следует отметить, что членами Объединения являются депутаты маслихатов всех уровней и граждане Казахстана. Их общее количество составляет свыше 3500 человек.

Напомним, кандидатуру Токаева также выдвинул Гражданский альянс Казахстана, с аналогичным предложением выступила Независимая волонтерская сеть и молодежное объединение Qazaqstan Team. Совет генералов также поддержал кандидатуру Токаева на участие в выборах президента Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1991224-obedinenie-deputatov-maslihatov-predlozhilo-vydvinut-tokaeva-v-kandidaty-v-prezidenty/