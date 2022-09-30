"Личности высокого уровня": Токаев встретился со студентами педколледжа в Семее (фото)

Касым-Жомарт Токаев в педагогическом колледже в Семее. Фото: t.me/bort_01

Касым-Жомарт Токаев посетил педагогический колледж имени М. Ауэзова в Семее, где осмотрел выставку, посвященную истории и достижениям учебного заведения, а затем побеседовал с преподавателями и учащимися, сообщает Telegram-канал пресс-службы Акорды.

В ходе открытой беседы Касым-Жомарт Токаев поделился своими мыслями о значимости труда педагогов.

"Учитель – благородная профессия. Мы все уважаем учителей, потому что это личности высокого уровня. Вы даете детям нужные знания. Можно сказать, что необразованный человек слаб. Как такой человек сможет выжить в современном конкурентном мире? Поэтому я признателен молодым специалистам. Государство всегда будет поддерживать таких молодых людей, как вы", – подчеркнул глава государства.

Касым-Жомарт Токаев в педагогическом колледже в Семее. Фото: t.me/bort_01

Президент также сказал студентам о том, что реформы в нашей стране проводятся для того, чтобы создать условия для молодежи.

Напомним, сегодня глава государства прибыл с рабочей поездкой в Абайскую область. Он уже провел встречу с общественностью Абайской области, а также наградил нескольких жителей региона орденами и медалями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1990509-lichnosti-vysokogo-urovnya-tokaev-vstretilsya-so-studentami-pedkolledzha-v-semee/