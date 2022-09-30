Токаев посетил Музей изобразительных искусств в Семее

Касым-Жомарт Токаев в Музее изобразительных искусств в Семее. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил Музей изобразительных искусств имени семьи Невзоровых в городе Семее. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

В рамках рабочего визита в Абайскую область глава государства посетил Музей изобразительных искусств имени семьи Невзоровых в Семее.

Президенту рассказали об истории музей, в котором располагается одно из крупнейших в Казахстане собраний художественных ценностей. Его коллекция насчитывает более 5000 экспонатов, представляющих изобразительное искусство Казахстана, русское искусство конца XVIII – начала XX вв., западноевропейскую живопись и графику конца XVI – начала XX вв., а также искусство Центральной Азии, Грузии, Армении и Беларуси ХХ в.

Касым-Жомарт Токаев в Музее изобразительных искусств в Семее. Фото: Акорда

Музей имени семьи Невзоровых ведет свое начало от созданного в 1985 году научно-художественного отдела историко-краеведческого музея. Статус самостоятельного музея ему был присвоен в 1988 году.

Напомним, сегодня глава государства прибыл с рабочей поездкой в Абайскую область. Здесь он провел встречу с общественностью региона.

Также во время визита глава государства наградил нескольких жителей Абайской области орденами и медалями, принял участие в церемонии открытия памятника и посетил педагогический колледж имени Мухтара Ауэзова.

Касым-Жомарт Токаев в Музее изобразительных искусств в Семее. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев в Музее изобразительных искусств в Семее. Фото: Акорда

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1990535-tokaev-posetil-muzey-izobrazitelnyh-iskusstv-v-semee/