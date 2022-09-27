Токаев наградил шестерых казахстанцев орденами и медалями
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении государственными наградами шестерых казахстанцев. Документ опубликован на официальном сайте Акорды.
Своим указом президент постановил за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Республикой Казахстан наградить:
орденом «Барыс» І степени
- Орман Анарбека Онгарұлы – директора ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг», Туркестанская область;
орденом «Барыс» ІІІ степени
- Әзіретбергенұлы Жарылқасына – ветерана труда, Туркестанская область;
орденом «Парасат»
- Әріпбай Қойшыбай Көлбайұлы – ветерана труда, Туркестанская область
- Имажанова Нургали – архитектора Туркестанского филиала РГП «Казреставрация» Министерства культуры и спорта;
медалью «Ерен еңбегі үшін»
- Лимаренко Марину Анатольевну – директора – главного редактора ТОО «Редакция областной общественно-политической газеты «Южный Казахстан»;
медалью «Шапағат»
- Арынова Пернебая Сапарбаевича – учителя КГУ «Общая средняя школа «Кызыл-Аскер», Сауранский район Туркестанской области.
Указ вводится в действие со дня подписания.
Напомним, сегодня президент прибыл с рабочей поездкой в Туркестанскую область. Он уже провел здесь встречу с общественностью, во время которой высказался о ситуации с наплывом россиян, о предстоящих выборах президента и позиции Казахстана относительно конфликтов на международной арене.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1989798-tokaev-nagradil-shesteryh-kazahstantsev-ordenami-i-medalyami/