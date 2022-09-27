"Это временное явление": Куантыров о наплыве россиян в Казахстан

Очереди на границе Казахстана и России. Фото: mgorod.kz

Министр нацэкономики Алибек Куантыров в кулуарах кабмина заявил, что приток россиян в Казахстан - это временное явление, передает корреспондент NUR.KZ.

"Люди приезжают в связи с мобилизацией, это временное явление, большинство из них уедут из Казахстана дальше, в третьи страны. Поэтому сейчас это временное явление. Конечно, определенное давление есть на нашу инфраструктуру, все это в срочном прядке мы будем решать", - заверил министр.

По его словам, приезжающим россиянам помогают казахстанцы.

"Наши границы открыты, мы выполняем международные обязательства, у нас принцип открытости. Но мы работаем в соответствии с утвержденными законами. Приезжающие люди имеют право пребывать здесь до 90 дней. Конечно, всегда существуют различные риски, но мы работаем для того, чтобы эти риски устранять", - подчеркнул Куантыров.

Глава МНЭ указал на то, что внутренние органы ведут работу по регистрации приезжих.

"Мы мониторим ситуацию. Вся ситуация на контроле не только в правительстве, во всех остальных органах.

Я же говорю, определенные давление может быть на социальную инфраструктуру. Это все временно. Возможно, в школах, учреждениях здравоохранения, в целом, я не думаю, что давление может быть на детские сады, в основном, приезжают мужчины же", - резюмировал Алибек Куантыров.

Напомним, сегодня миграционная служба МВД обратилась к казахстанцам и напомнила им о необходимости уведомлять госорганы о прибытии иностранцев. За несвоевременное уведомление физлицам и юрлицам грозят штрафы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1989782-eto-vremennoe-yavlenie-kuantyrov-o-naplyve-rossiyan-v-kazahstan/