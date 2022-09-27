МВД обратилось к казахстанцам, принимающим у себя иностранцев

Полицейские. Иллюстративное фото: polisia.kz

В миграционной службе МВД РК казахстанцам напомнили, что принимающие лица с казахстанской стороны обязаны уведомлять госорганы о прибытии иностранца. Обращение появилось на официальном портале МВД Polisia.kz.

"Уважаемые казахстанцы! Владельцы гостиниц, хостелов, пансионатов, общежитий, собственники квартир и других жилых помещений, обращаюсь к Вам. Комитет миграционной службы МВД призывает строго соблюдать требования миграционного законодательства.

Согласно пункту 9 "Правил въезда и пребывания иммигрантов в Республике Казахстан", физические и юридические лица, которые принимают иностранных граждан, обязаны уведомить органы внутренних дел о пребывающих у себя иммигрантах.

Данное уведомление обязательно подается в течение трех рабочих дней со дня прибытия иностранного гражданина", - пояснил и.о. председателя Комитета миграционной службы МВД РК Аслан Аталыков.

Он напомнил, что в случае пропуска указанного срока и неуведомления ОВД об иммигранте, принимающее в Казахстане физическое и юридическое лицо будет привлечено к административной ответственности. Для юридических лиц предусмотрен штраф от 10 до 25 МРП, при повторном нарушении – до 100 МРП (более 300 тыс. тенге). Для физических лиц предусмотрено наказание в виде предупреждения, а за повторное нарушение – штраф в размере 30 МРП (92 тыс. тенге).

Уведомление о прибытии иностранца принимающая сторона может подать тремя способами:

через электронный визово-миграционный портал по адресу vmp.gov.kz или через egov.kz - для этого казахстанцам нужны ЭЦП и паспортные данные иммигранта;

непосредственно в отделах и отделениях миграционной службы органов внутренних дел по своему району;

через приложение E-Qonaq, которое можно скачать в App Store или Play Market - казахстанцам нужно авторизоваться там и загрузить паспортные данные иностранца.

"Еще раз обращаем внимание, что физические и юридические лица обязаны соблюдать данные требования закона. Иностранным гостям следует сообщать свои паспортные данные принимающей стороне и соблюдать законодательство РК", - добавил Аталыков.

Напомним, ранее о миграции россиян высказался и премьер-министр РК Алихан Смаилов. Он отметил, что госорганам следует оказать содействие иностранным граждан, однако в приоритете должны оставаться интересы казахстанцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1989755-mvd-obratilos-k-kazahstantsam-prinimayuschim-u-sebya-rossiyan/