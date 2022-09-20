Новые флаг и герб появятся у Астаны

Байтерек. Фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Маслихат Астаны подготовил проект решения "О символах столицы Республики Казахстан – города Астаны". Документ был опубликован на портале "Открытые НПА".

Проект решения появился сегодня, публичное обсуждение продлится до 4 октября текущего года.

Авторы предлагают привести в соответствие описание и порядок использования символов столицы Казахстана – города Астаны.

Ниже приводится описание герба столицы.

"Герб столицы Республики Казахстан – города Астаны представляет собой круг с изображением двух символов "Бәйтерек" и "Шаңырақ" – цвета золота на голубом фоне. В основании символа "Бәйтерек" изображен орнамент "Құсқанаты", в нижней части которого расположена стилизованная буква "Н", орнамент "Құсқанаты" и буква "Н" – цвета золота.

Внешние края символа "Шаңырақ" и орнамента "Құсқанаты" имеют зеленую окантовку.

В окаймлении внешнего кольца на красном фоне с левой и с правой стороны расположен орнамент "Бөрікөз" – цвета золота.

На нижней части герба имеется надпись "ASTANA", красного цвета на золотистом фоне. С левой и с правой стороны от слова "ASTANA" расположены по три симметричные линии – цвета золота", – говорится в документе.

Также опубликовано описание флага столицы.

Флаг Астаны. Фото: gov.kz

"Флаг города Астаны – столицы Республики Казахстан представляет собой прямоугольное полотнище голубого цвета с отношением ширины к длине 1:2 с размещением в середине герба города Астаны, от которого во все стороны отходят лучи солнца золотистого цвета", – говорится в тексте документа.

Еще авторы подготовили нормы, регламентирующие порядок использования флага и герба Астаны.

Напомним, 17 сентября столице Казахстана официально вернули прежнее название – Астана. Соответствующий указ был подписан главой государства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1988761-novye-flag-i-gerb-poyavyatsya-u-astany/