Совместное заседание сената и мажилиса прошло в Нур-Султане (видео)

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В столице Казахстана в эти минуты проходит совместное заседание палат парламента страны - его ранее созвал спикер мажилиса Ерлан Кошанов, передает NUR.KZ.

Заседание транслируется в онлайн-режиме.

На совместном заседании палат парламента рассматривается проект закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию РК". Документ разработан в соответствии с политическими инициативами главы государства и предложениями депутатов.

Основная норма касается однократного срока президентства в Казахстане.

Как сообщил министр юстиции Канат Мусин, проект закона предусматривает внесение изменений в 5 статей и дополнение одной статьи.

"Глава государства в своем послании от 1 сентября обозначил, что назрела необходимость пересмотра количества и длительности сроков полномочий президента и предложил установить ограничение мандата президента.

Депутатами предложено ускорить внесение соответствующих поправок и принять их до президентских выборов. Иначе, по их мнению, могут возникнуть юридические условия, позволяющему лицу, избранному президентом осенью текущего года, по положениям действующей редакции Конституции повторно баллотироваться уже на 7-летний срок.

В этой связи проект закона содержит положение об одном президентском сроке продолжительностью 7 лет без права последующего переизбрания", - пояснил глава Минюста.

Он добавил, что предложенная конституционная новелла позволит значительно снизить риски монополизации государственной власти.

Напомним, 1 сентября Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана, в котором в числе прочего предложил ограничить мандат президента одним сроком продолжительностью семь лет без права переизбрания. Кроме того, глава государства выступил с предложением провести этой осенью внеочередные выборы президента.

В начале сентября депутаты мажилиса предложили ускорить внесение соответствующих поправок в Конституцию.

Два дня назад Конституционный Совет одобрил поправки в Основной закон по однократному президентству в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1987865-sovmestnoe-zasedanie-senata-i-mazhilisa-nachalos-v-nur-sultane-onlayn/