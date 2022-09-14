Токаев: Санкции, угрозы санкций и использование силы не приведут к решению проблем

Папа Римский Франциск, Касым-Жомарт Токаев, Маулен Ашимбаев. Фото: Telegram-канал "Борт N1"

В своей речи на VII Съезде лидеров мировых религий Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан всегда выступает за урегулирование разногласий в духе устава ООН. По его мнению, санкции, угрозы санкций и применение силы не решат проблем, передает корреспондент NUR.KZ.

Токаев заявил, что пандемийный кризис закрепил бедность, неравноправие и нарастающую инфляцию в развивающихся странах. Люди сталкиваются с недостатком продовольствия.

Одновременно усилилась конфронтация крупных мировых держав, из-за чего растет напряженность.

"Предыдущие системы международной безопасности разрушаются на наших глазах. Экстремизм и терроризм остаются сложными проблемами и угрозами. Энергетический кризис также подрывает достижения по углеродной нейтральности. Эти вызовы мы не можем себе позволить игнорировать.

Природные катаклизмы за последние несколько десятилетий в основном связаны с изменением климата. И последствия оцениваются примерно в 3 триллиона долларов", — заявил Токаев.

Он добавил, что в международное общество вернулись напряженность и конфликты. Решением могут стать "добрая воля, диалог и сотрудничество".

"Казахстан всегда выступал за то, чтобы разногласия урегулировать за столом переговоров в духе устава ООН. Санкции, угрозы санкций и использование силы никогда не приведут к решению проблем.

В такие моменты, как сейчас, мы должны возвращаться к гуманитарным идеям. Они всегда защищаются традиционными религиями. Уважение к правам человека, уважение друг к другу, взаимная помощь, открытость, справедливость, равноправие - это как раз и столпы новой системы безопасности. Именно поэтому моральный авторитет и голос духовных лидеров как никогда важны сегодня", — добавил глава Казахстана.

Токаев заявил, что в ситуациях, когда спорят мировые политики, духовные лидеры могут этому противодействовать – по его мнению, духовные лидеры являются хранителями человеческой совести и могут показать путь к миру.

Напомним, сегодня в Нур-Султане проходит VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий, в котором принимают участие более 100 делегаций из 50 стран мира, в том числе Папа Римский Франциск. Он прилетел в Казахстан вчера.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1987678-tokaev-sanktsii-ugrozy-sanktsiy-i-ispolzovanie-sily-ne-privedut-k-resheniyu-problem/