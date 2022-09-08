Токаев заслушал отчеты акимов о ходе ликвидации пожаров
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Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал оперативные доклады акимов Алматы, Восточно-Казахстанской, Акмолинской и Карагандинской областей о ходе ликвидации природных пожаров в регионах, сообщается на официальном сайте Акорды.
Акимы сообщили о напряженной работе по тушению очагов возгорания, а также о планах по противодействию стихии на ближайшее время. В мероприятиях задействованы подразделения Национальной гвардии и Вооруженных сил.
Глава государства также был проинформирован о мерах по восстановлению нанесенного ущерба и оказанию необходимой помощи пострадавшим.
Акимы также доложили о социально-экономической ситуации в своих регионах.
Президент поручил премьер-министру обеспечить региональные подразделения МЧС спецтехникой и другими необходимыми средствами.
Напомним, что на днях в Зыряновском лесном хозяйстве в Восточно-Казахстанской области случился пожар – загорелись трава и кустарник.
А распространение пожаров, которые начались в Костанайской области на прошлой неделе, удалось остановить лишь накануне.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1986811-tokaev-zaslushal-otchety-akimov-o-hode-likvidatsii-pozharov/