Токаев заслушал отчеты акимов о ходе ликвидации пожаров

Фото с места ЧП: ДЧС ВКО

Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал оперативные доклады акимов Алматы, Восточно-Казахстанской, Акмолинской и Карагандинской областей о ходе ликвидации природных пожаров в регионах, сообщается на официальном сайте Акорды.

Акимы сообщили о напряженной работе по тушению очагов возгорания, а также о планах по противодействию стихии на ближайшее время. В мероприятиях задействованы подразделения Национальной гвардии и Вооруженных сил.

Глава государства также был проинформирован о мерах по восстановлению нанесенного ущерба и оказанию необходимой помощи пострадавшим.

Акимы также доложили о социально-экономической ситуации в своих регионах.

Президент поручил премьер-министру обеспечить региональные подразделения МЧС спецтехникой и другими необходимыми средствами.

Напомним, что на днях в Зыряновском лесном хозяйстве в Восточно-Казахстанской области случился пожар – загорелись трава и кустарник.

А распространение пожаров, которые начались в Костанайской области на прошлой неделе, удалось остановить лишь накануне.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1986811-tokaev-zaslushal-otchety-akimov-o-hode-likvidatsii-pozharov/