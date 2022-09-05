Вертолет привлекли к тушению пожара в горах ВКО (видео)

Кадр из видео: instagram.com/shygysqaz_tjd

В Зыряновском лесном хозяйстве в Восточно-Казахстанской области случился пожар – загорелись трава и кустарник. Об этом сообщается на официальной Instagram-странице ДЧС ВКО.

ЧП произошло на территории Быковского лесничества. К ликвидации возгорания привлекли лесников, пожарных ДЧС ВКО и сотрудников местных исполнительных органов.

Отмечается, что тушение пожара осложнено труднодоступной горной местностью.

Предварительная площадь пожара – 167 га.

"Для визуального обследования задействован самолет Ан-2 "КазАвиаЛесоохраны". Угрозы населенным пунктам нет", – сообщили в департаменте.

На месте ЧП работает более 340 человек и 25 единиц техники ДЧС ВКО, лесхоза, МИО и "КазАвиаЛесохраны". Кроме того, к тушению привлечен и вертолет – он уже произвел 3 сброса воды общим объемом 9 тонн.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1986119-vertolet-privlekli-k-tusheniyu-pozhara-v-gorah-v-vko-video/