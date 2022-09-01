Государство перестанет вмешиваться в ценообразование, заявил Токаев

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу затронул тему регулирования цен в стране – он заявил, что государству предстоит поэтапно отказаться от вмешательства в ценообразование, передает корреспондент NUR.KZ.

Токаев заявил, что административное регулирование цен снижает инвестиционную привлекательность целых отраслей, приводит к дефициту товаров и зависимости от импорта.

"Поэтому предстоит поэтапно отказаться от вмешательства государства в ценообразование.

Исключение составят неконкурентные рынки – тарифы монополистов останутся под плотным контролем. Но контроль вовсе не означает давление.

Сегодня участились случаи, когда госорганы, включая силовые, кинулись проверять бизнес и требовать снижения цен и тарифов. Подобные популистские действия надо прекращать. Важно соблюсти баланс между необходимостью приобретения прибыли монополией и обеспечения инвестиций в инфраструктуру", – заявил президент.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1985662-gosudarstvo-perestanet-vmeshivatsya-v-tsenoobrazovanie-zayavil-tokaev/