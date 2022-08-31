Умирзак Шукеев. Фото: акимат Туркестанской области

Умирзак Шукеев освобожден от должности акима Туркестанской области. Указ подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

"Указом главы государства Шукеев Умирзак Естаевич освобожден от должности акима Туркестанской области", - отмечается в сообщении.

Президент поблагодарил его за многолетнюю работу на посту главы региона.

Напомним, ранее стало известно, что аким Туркестанской области Умирзак Шукеев подал в отставку. Произошло это после вступления в силу приговора суда в отношении бывшего главы Кентау Даурена Махажанова.

В июле текущего года экс-чиновника осудили в Алматы. Он был признан виновным в получении взятки от бизнесмена в сумме 50 млн тенге и приговорен к 10 годам лишения свободы.

Сегодня, 31 августа, акимом Туркестанской области президент Казахстана назначил Дархана Сатыбалды.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1985476-umirzak-shukeev-osvobozhden-ot-dolzhnosti-akima-turkestanskoy-oblasti/