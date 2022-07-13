Бывшего акима Кентау осудили на 10 лет колонии

Даурен Махажанов. Фото: официальный сайт акимата города Кентау

В Алматы вынесли приговор бывшему акиму Кентау Туркестанской области Даурену Махажанову. Он признан виновным в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщается на официальной странице Алматинского городского суда в Facebook.

Дело рассматривалось в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы.

На скамье подсудимых оказались экс-аким города Кентау, а также еще двое человек по обвинению в посредничестве во взяточничестве.

Судом установлено, что подсудимый, являясь должностным лицом и используя свое служебное положение, вынудил директора ТОО предоставить ему денежную сумму в размере 50 млн тенге за покровительство.

После чего для получения незаконного вознаграждения привлек своих знакомых, которые были задержаны при получении денег.

Подсудимые в суде свою вину не признали.

Однако экс-чиновник был признан виновным в получении взятки и приговорен к 10 годам лишения свободы в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Он также пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе.

Одному из посредников назначен год лишения свободы, другому - 1,5 года. Наказание они будут отбывать в колонии-поселении. Обоим также запретили занимать должности на государственной службе.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, акима Кентау Даурена Махажанова задержали в феврале текущего года. Его обвинили в том, что он через своих доверенных лиц получил крупную взятку от директора компании, которая в рамках ГЧП занималась ремонтом дорог. Расследование проводилось Антикоррупционной службой по городу Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1978299-byvshego-akima-kentau-osudili-na-10-let-kolonii/