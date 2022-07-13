Бывшего акима Кентау осудили на 10 лет колонии
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В Алматы вынесли приговор бывшему акиму Кентау Туркестанской области Даурену Махажанову. Он признан виновным в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщается на официальной странице Алматинского городского суда в Facebook.
Дело рассматривалось в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы.
На скамье подсудимых оказались экс-аким города Кентау, а также еще двое человек по обвинению в посредничестве во взяточничестве.
Судом установлено, что подсудимый, являясь должностным лицом и используя свое служебное положение, вынудил директора ТОО предоставить ему денежную сумму в размере 50 млн тенге за покровительство.
После чего для получения незаконного вознаграждения привлек своих знакомых, которые были задержаны при получении денег.
Подсудимые в суде свою вину не признали.
Однако экс-чиновник был признан виновным в получении взятки и приговорен к 10 годам лишения свободы в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Он также пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе.
Одному из посредников назначен год лишения свободы, другому - 1,5 года. Наказание они будут отбывать в колонии-поселении. Обоим также запретили занимать должности на государственной службе.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Напомним, акима Кентау Даурена Махажанова задержали в феврале текущего года. Его обвинили в том, что он через своих доверенных лиц получил крупную взятку от директора компании, которая в рамках ГЧП занималась ремонтом дорог. Расследование проводилось Антикоррупционной службой по городу Алматы.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1978299-byvshego-akima-kentau-osudili-na-10-let-kolonii/