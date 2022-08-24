Приговор экс-акиму Кентау Даурену Махажанову оставили без изменений

Даурен Махажанов. Фото: с официальной страницы акимата Кентау в Facebook

Приговор, вынесенный в отношении бывшего акима Кентау, оставлен без изменений. Экс-чиновника ранее осудили в Алматы на 10 лет лишения свободы, передает МИА "Казинформ".

В пресс-службе алматинского городского суда агентству сообщили, что суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу осужденного.

Напомним, в июле текущего года в Алматы вынесли приговор бывшему акиму Кентау Туркестанской области Даурену Махажанову. Он был признан виновным в получении взятки в особо крупном размере и осужден на 10 лет лишения свободы.

На скамье подсудимых вместе с ним оказались еще два человека по обвинению в посредничестве во взяточничестве.

Судом установлено, что чиновник вынудил директора ТОО заплатить 50 млн тенге за покровительство. Для получения незаконного вознаграждения он привлек своих знакомых, которые были задержаны при получении денег.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1984638-prigovor-eks-akimu-kentau-daurenu-mahazhanovu-ostavili-bez-izmeneniy/