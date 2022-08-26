Умирзак Шукеев. Фото: facebook.com/ontustik.gov.kz

Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев подал в отставку. Заявление было написано 24 августа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства на официальный запрос Zakon.kz.

Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев подал в отставку после вступления в силу приговора суда в отношении бывшего главы Кентау Даурена Махажанова.

Напомним, в июле текущего года экс-чиновника осудили в Алматы. Он был признан виновным в получении взятки в особо крупном размере и приговорен к 10 годам лишения свободы.

На скамье подсудимых вместе с ним оказались еще два человека по обвинению в посредничестве во взяточничестве.

Судом установлено, что аким Кентау вынудил директора ТОО заплатить 50 млн тенге за покровительство. Для получения незаконного вознаграждения он привлек своих знакомых, которые были задержаны при получении денег.

Даурен Махажанов обжаловал приговор, но его оставили без изменений.

В июне текущего года аким Туркестанской области заявил, что готов уйти в отставку, если вина экс-главы Кентау будет доказана в суде.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1985022-akim-turkestanskoy-oblasti-umirzak-shukeev-podal-v-otstavku/