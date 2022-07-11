Штрафы за пьянство на сцене могут увеличить для артистов в Казахстане

Даурен Абаев и Нартай Аралбайулы. Кадр из интервью: youtube.com/NartayAralbyuli

Министр культуры и спорта Казахстана Даурен Абаев в интервью журналисту Нартаю Аралбайулы предложил увеличить размеры штрафов за пьяное выступление для казахстанских артистов и организаторов концертов до размера гонорара за выступление.

Ведущий напомнил, что после инцидента с группой "Ирина Кайратовна" от общественности в адрес министерства поступило предложение ввести лицензирование для артистов и лишать лицензии в случае пьянства на сцене.

В частности, по его словам, сенаторы просили лишить артистов возможности на пять лет выступать на сцене за нецензурную речь и пьяное выступление.

В этой связи Аралбайулы поинтересовался, насколько это возможно.

"А как вы думаете?" – ответил вопросом на вопрос Даурен Абаев.

На что ведущий ответил коротко: "По-моему, это невозможно".

Далее глава Минкультуры дал более развернутое пояснение, почему согласен с журналистом.

"Нужен разумный подход, по моему мнению, чтобы и волки были сыты, и овцы целы, как говорится. Нам нужно повысить ответственность как артистов, так и организаторов концертов.

Сейчас обсуждаем норму по повышению размера штрафа организаторов концертов и артистов в размере гонорара, получаемого за концерт. Сейчас размер штрафа для артистов, выступающих на сцене в нетрезвом состоянии, равен штрафу пьяного человека, гуляющего на улице.

Если мы повысим штрафы до уровня гонораров за концерт, то для них это будет стимулом держать себя в руках", – заявил министр.

Но лишение права выступать на сцене на пять лет, по его словам, не рассматривается.

Напомним, что в мае произошел инцидент на концерте группы "Ирина Кайратовна" и рэпера Shiza. Последний вышел на сцену с казахстанским флагом в руках и нецензурно выругался, после чего один из участников группы "Ирина Кайратовна" начал смеяться и громко кричать.

Отмечалось, что это могло произойти из-за употребления алкоголя.

Сенатор Нурторе Жусип предложил ужесточить наказание за оскорбление госсимволов Казахстана и создать репертуарную коллегию и республиканский и региональный художественный советы при Министерстве культуры и спорта

Позже рэпер Асхат Жолшиев, известный под псевдонимом Shiza, извинился за скандальную выходку с флагом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1977862-shtrafy-za-pyanstvo-na-stsene-mogut-uvelichit-dlya-artistov-v-kazahstane/