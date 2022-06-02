"Нельзя путать свободу с безумием": сенатор предложил создать репертуарную коллегию при Минкультуры

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Сенатор Нурторе Жусип на пленарном заседании палаты предложил создать репертуарную коллегию и республиканский и региональный художественный советы при Министерстве культуры. Такое предложение он внес из-за скандала вокруг группы "Ирина Кайратовна", передает корреспондент NUR.KZ.

Нурторе Жусип адресовал свой запрос премьер-министру Алихану Смаилову.

"В нашем основном законе страны гарантирована свобода творчества. Но свободу нельзя путать с безумием. Совесть и стыд должны быть ядром национальных ценностей", - заявил депутат.

При этом, он отметил, что во многих странах мира существуют процедурные способы проведения концертов.

По словам Жусипа, проводится проверка на то, соответствуют ли содержание и текст исполняемых перед всей страной произведений идеологии этой страны, какова личная репутация исполнителя. При этом строго отслеживаются маршруты, вопросы репертуара, условия безопасности концерта.

"Необходимо создать репертуарную коллегию и республиканский и региональный художественный советы при Министерстве культуры.

Требуем ввести в требование проведения массово-культурных мероприятий правила соблюдения и уважения традиций, обычаев народа, ограничить до 5 лет деятельность творческих организаций, нарушивших эти требования", - резюмировал парламентарий.

Напомним, что накануне об инциденте на концерте "Ирины Кайратовны" в Алматы высказался министр культуры и спорта Даурен Абаев.

Кроме того, случившееся комментировали и госсекретарь Казахстана Ерлан Карин на своей . Он указал, что все могло произойти из-за употребления алкоголя на концерте.

Отметим, что участник группы "Ирина Кайратовна" Азамат Маркленов публично извинился перед казахстанцами в видеообращении, которое было опубликовано в Instagram-аккаунте исполнителей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1972203-nelzya-putat-svobodu-s-bezumiem-senator-predlozhil-sozdat-repertuarnuyu-kollegiyu-pri-minkultury/