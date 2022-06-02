Наказать участников "Ирина Кайратовны" за оскорбление госсимволов потребовал сенатор

Группа "Ирина Кайратовна". Кадр из клипа "5000": YouTube / ГОСТ ENTERTAINMENT

Сенатор Нурторе Жусип на пленарном заседании палаты предложил ужесточить наказание за оскорбление госсимволов Казахстана. Такое предложение он внес в связи со скандалом вокруг группы "Ирина Кайратовна", передает корреспондент NUR.KZ.

Нурторе Жусип адресовал свой запрос премьер-министру Алихану Смаилову.

"Не так давно во дворце спорта в Алматы произошел очень неприятный инцидент – на концерте молодежной группы "Ирина Кайратовна" и певца Shiza (зрители – прим.ред.) стали свидетелями очень грубых действий. Они (артисты – прим.ред.) высмеивали флаг Казахстана, со стороны певцов прозвучали непристойные, оскорбительные речи", – заявил депутат.

Он напомнил, позже один из артистов публично попросил прощения за произошедшее и заплатил штраф. Но, как считает депутат, этого мало.

"Мы все вместе намереваемся создать новый Казахстан. Главное требование нового Казахстана – верховенство закона. Закон един для всех. Отделаться просто извинениями значит уйти от ответственности.

Общество в ожидании: какую правовую оценку дадут этому соответствующие органы. Необходимо сейчас рассмотреть именно ответственность в данном случае. Какую оценку дадут Генпрокуратура и МВД? Несет ли ответственность Министерство культуры и спорта и акимат Алматы? Почему они молчат?" – задался вопросами сенатор.

Нурторе Жусип отметил, что, согласно статье 372 УК РК, надругательство над государственными символами РК наказывается штрафом в размере до 2000 МРП (612 тыс. тенге), исправительными работами в том же размере, привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, ограничением свободы на срок до двух лет или лишением свободы на этот же срок.

"Кто организовывал концерт? Те, у кого в кармане большие деньги? Им ничего не стоит заплатить штраф в таком размере.

По статье 436 КоАП публичные нецензурные высказывания артистов относятся к мелкому хулиганству. По закону за это налагается штраф в размере 5 МРП (15 тыс. тенге) или арест на 10 суток. Статья 440 предусматривает ответственность за публичное распитие спиртных напитков и употребление наркотиков и появление на публике в таком виде", - перечислил парламентарий.

В связи с этим он предложил максимально ужесточить закон о надругательстве над госсимволами, а именно удвоить установленный размер штрафа и продлить срок наказания до 5 лет.

Сенатор предложил также внести в закон "О культуре" статью, предусматривающую ответственность организатора культурно-массовых мероприятий и отдельных творческих представителей перед народом, отстранить от сцены певцов за нецензурные выражения, неуважение к публике, употребление наркотиков и алкогольных напитков.

Напомним, вчера о скандале вокруг последнего концерта группы "Ирина Кайратовна" высказался министр культуры Даурен Абаев.

Отметим, еще в 2020 году в Казахстане был принят закон, запрещающий казахстанским артистам выходить на сцену в нетрезвом виде и нецензурно выражаться на ней.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1972202-nakazat-uchastnikov-irina-kayratovny-za-oskorblenie-gossimvolov-potreboval-senator/