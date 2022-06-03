"Это стало уроком": рэпер Shiza извинился за скандальную выходку с флагом на концерте

Shiza. Фото: instagram.com/w.askhat.w

Казахстанский рэпер Асхат Жолшиев, известный под псевдонимом Shiza, извинился за скандальную выходку с флагом на концерте, где выступал с группой "Ирина Кайратовна" в Алматы. Он признался, что был пьян в тот вечер, но не хотел оскорбить госсимвол страны, передает NUR.KZ.

Рэпер долгое время молчал, но решил извиниться в песенной форме. Он отметил, что гордится своим народом и не намеревался оскорбить флаг своей страны.

"Мужчину губит алкоголь, нужно думать о завтрашнем дне, ведь предназначение мужчины тяжелое, он должен быть мудрым. Объясню по-человечески, что произошло, но не с помощью видео, а через песню.

Я казах рода Алтыбас, я кипчак. До последнего вздоха я буду гордиться своей национальностью. Я не топтал флаг, не бросал его", - рассказал в песне рэпер, принеся свои извинения и пообещав, что больше не появится на сцене в нетрезвом виде.

Shiza отметил, что никогда не был подхалимом. Он откровенно признался, что был пьян, произошедшее стало для него уроком, сказал он.

"Наш концерт состоялся 25 мая во Дворце спорта имени Балуана Шолака. В тот день выступал я и ребята из группы "Ирина Кайратовна". Не было ни мысли, ни цели оскорбить флаг. По отношению к флагу моя совесть чиста. Позже я расскажу об этом подробнее в интервью.

Но это стало для меня уроком. И не только для меня, но и для всех. Моя большая ошибка была в том, что я вышел на сцену пьяным. Но кто без изъяна? Может, те, кто меня винит?" - написал он в сторис.

сторис рэпера Shiza. Скрин: instagram.com/w.askhat.w

Напомним, об инциденте с группой "Ирина Кайратовна" в кулуарах кабмина высказался глава Минкультуры и спорта Даурен Абаев. А сенатор Нурторе Жусип потребовал наказать артистов за оскорбление госсимволов. Отметим, что ранее участник группы "Ирина Кайратовна" Азамат Маркленов публично извинился перед казахстанцами в видеообращении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1972477-eto-stalo-urokom-reper-shiza-izvinilsya-za-skandalnuyu-vyhodku-s-flagom-na-kontserte/