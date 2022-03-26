Высотность зданий хотят ограничить еще в нескольких районах Алматы

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В Алматы планируют ограничить этажность зданий в некоторых районах города. Городской маслихат опубликовал проект своего решения на портале .

Маслихат города Алматы решил внести некоторые измерения в решение "Об утверждении Плана реализации градостроительных регламентов застройки функциональных зон территории города Алматы" от 20 ноября 2006 года.

Изменения коснутся зданий, расположенных южнее Восточной объездной дороги (ВОАД), проспекта Аль-Фараби, проспекта Саина, улицы Жандосова (от проспекта Саина до границы города).

Маслихат принял решение определить параметры зданий в этих районах не более трех этажей плюс цокольный этаж для всех видов застройки с максимальной высотой не более 12 метров. Высота учитывается до верха парапета (конька кровли) от средней планировочной отметки земли.

Исключение составило строительство объектов здравоохранения и образования, но и эти постройки должны быть не выше 15 метров. Ранее же подобного ограничения в 15 метров не было.

Кроме того, была введена поправка в раздел о многоквартирных жилых домах в 6-12 этажей.

"Допустимые параметры жилых зданий, расположенных южнее проспекта Абая, севернее проспекта Аль-Фараби, восточнее улицы Яссауи, западнее Восточной объездной дороги (ВОАД) определить не более 6-9 этажей для всех видов застройки с максимальной высотой не более 35 метров до верха парапета (конька кровли) от средней планировочной отметки земли", – сказано в тексте документа.

Также в разделе о территориях системы общегородского центра была добавлена поправка о том, что параметры многофункциональных зданий выше 9 этажей, планируемые южнее проспекта Абая, севернее проспекта Аль-Фараби, восточнее улицы Яссауи, западнее Восточной объездной дороги (ВОАД), допускаются при условии архитектурного и градостроительного обоснования.

Теперь для строительства высотных зданий в указанном районе необходимо прохождение общественных обсуждений и наличие положительного решения консультативно-совещательного органа, созданного при акимате города Алматы.

Проект решения алматинского маслихата открыт для публичного обсуждения до 8 апреля. С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.

Ранее бывший аким Алматы Бакытжан Сагинтаев заявлял, что в городе будет ограничена высотность зданий, расположенных "выше" проспекта Абая. Высотность зданий в некоторых районах ограничили до 5 и 9 этажей.

Позже эксперты заявили, что ограничение этажности в Алматы может привести к росту цен на жилье.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1962228-vysotnost-zdaniy-hotyat-ogranichit-esche-v-neskolkih-rayonah-almaty/