Дуйсенова: Минтруда внесло предложения по изменению параметров базовой пенсии

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Глава Министерства труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова в кулуарах парламента рассказала о планах по повышению суммы пенсионных выплат казахстанцам, передает корреспондент NUR.KZ.

Тамара Дуйсенова сообщила, что размер совокупной пенсии становится меньше, чем в предыдущие годы. Это связано с тем, что трудовой стаж также уменьшается.

"Мы внесли предложения со своими расчетами по изменению параметров базовой пенсии. Повысят.

Второе. По изменению параметров солидарной пенсии, чтобы тоже можно было повысить.

Третье. В рамках действующего законодательства есть возможность раннего выхода на пенсию. Сейчас рассматриваем вопросы пенсионного аннуитета с учетом изъятия", - пояснила министр.

Она также разъяснила слова вице-премьер-министра Ерулана Жамаубаева о том, что вопрос о снижении пенсионного возраста в правительстве не обсуждали.

"Сейчас все госорганы проводят рабочую группу. Я не знаю, что ему доложили или не доложили. Сейчас же идет процесс. Я думаю, что после второго этапа вы можете к нему обратиться. Я же за него не могу ответить.

Второй этап будет до 20 июля. По графику сейчас идем. Сейчас три министерства прошли. Господин Жамаубаев является и министром финансов, и вице-премьером. Поэтому второй этап он будет проводить, или же вице-министр, мы это рассмотрим по графику. Сейчас уже по графику госорганы пошли", - пояснила глава ведомства.

По ее словам, все идет согласно бюджетному процессу.

"Все наши расчеты рассматриваются, проверяются соответствующими департаментами, структурными подразделениями как министерства финансов, так и министерства национальной экономики. На сегодня мы первый этап закончили.

Теперь второй этап будет рассматриваться на уровне министров финансов и национальной экономики. Дальше уже выходим на республиканскую бюджетную комиссию. Поэтому первый этап мы закончили, сейчас идет второй этап", - резюмировала Тамара Дуйсенова.

Ранее мы рассказывали о том, как работает пенсионный аннуитет. Также обе палаты парламента приняли поправки, согласно которым супруги смогут объединить пенсионные накопления для получения аннуитета.

Кроме того, глава Минтруда и соцзащиты населения Тамара Дуйсенова говорила о том, что снижение пенсионного возраста в стране приведет к снижению самих пенсионных выплат.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1976353-duysenova-minsotstruda-vneslo-predlozheniya-po-izmeneniyu-parametrov-bazovoy-pensii/