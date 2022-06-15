Супруги смогут объединить пенсионные накопления для получения аннуитета в Казахстане

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Депутаты мажилиса согласились с поправками сената, которые дадут возможность супружеской паре или близким родственникам объединить накопления, чтобы получить пенсионный аннуитет, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутат мажилиса Дания Еспаева сообщила, что основной целью законопроекта является совершенствование законодательства в области регулирования и развития страхового рынка и рынка ценных бумаг, банковской деятельности, а также расширение потенциала микрофинансовых организаций для кредитования микро- и малого бизнеса.

"Комитет по финансам и бюджету, рассмотрев изменения и дополнения, внесенные сенатом парламента в проект Закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития страхового рынка и рынка ценных бумаг, банковской деятельности", отмечает, что представленные сенатом поправки не меняют концептуальных положений законопроекта", – сказала она.

Всего, по ее словам, сенаторами внесены семь поправок, из них шесть – редакционно-уточняющего характера, и одна поправка по юридической технике, предусматривающая приведение в соответствие с принятыми сенатом поправками.

"В этой связи предлагаем согласиться с изменениями и дополнениями сената парламента РК по проекту Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития страхового рынка и рынка ценных бумаг, банковской деятельности", – резюмировала Еспаева.

Таким образом, проект закона, который позволит объединить пенсионные накопления супружеской пары или близких родственников для покупки пенсионного аннуитета, считается принятым парламентом в целом.

Теперь документ направлен на подпись главе государства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1974196-suprugi-smogut-obedinit-pensionnye-nakopleniya-dlya-polucheniya-annuiteta-v-kazahstane/