Постановления о прекращении полномочий трех депутатов приняли в ЦИК

Заседание ЦИК РК. Фото: election.gov.kz

Сегодня состоялось заседание Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан. На нем были приняты три постановления, которые касаются прекращения полномочий троих депутатов, получивших ранее новые должности. Об этом сообщается на официальном сайте ЦИК.

Заседание прошло под председательством главы ЦИК Нурлана Абдирова.

Комиссией были приняты следующие постановления:

о прекращении полномочий депутата сената парламента Республики Казахстан Исабаева Б.О .;

.; о наступлении основания, влекущего прекращение полномочий депутата мажилиса парламента Республики Казахстан Әбдіғалиұлы Б.;

о наступлении основания, влекущего прекращение полномочий депутата мажилиса парламента Республики Казахстан Нурбека С.

Данные постановления были приняты в соответствии с указами президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева от 11 июня.

Напомним, что Бейбит Исабаев был назначен акимом новой Жетысуской области, а Берік Әбдіғалиұлы – акимом Улытауской области.

Кроме того, Нурбек Саясат по указу президента занял должность министра науки и высшего образования Республики Казахстан.

Ранее Министерство образования и науки Казахстана разделили на два ведомства: Министерство просвещения Республики Казахстан и Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1974080-postanovleniya-kasayuschiesya-prekrascheniya-polnomochiy-troih-deputatov-prinyali-v-tsik/