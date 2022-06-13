Аким Усть-Каменогорска ответил на критику горожан о свалке и застройке города

Жаксылык Омар. Фото: facebook.com/zhaksylyk.omar

В Усть-Каменогорске не утихает критика в адрес городского акима Жаксылыка Омара. Плакаты с фотографиями градоначальника украшают разбитые дороги города, а в Сети периодически появляются петиции об отставке акима.

С чем связан столь негативный настрой горожан, пытались выяснить корреспонденты телеканала "Хабар 24".

Еще весной казахстанец написал заявление в полицию на акима Усть-Каменогорска. Он попросил привлечь чиновника к административной ответственности за нарушение правил содержания автомобильных дорог в безопасном для движения состоянии.

В апреле акима оштрафовали за отсутствие надлежащего контроля за исполнением отделом ЖКХ принятых обязательств. Однако позже областной суд отменил штраф.

Тем не менее, жители Усть-Каменогорска не очень довольны действиями акима, передает телеканал.

Так, горожане жалуются на чересчур плотную застройку города. По данным телеканала, в 50 метрах от жилого дома начали строить заправку и торговый центр, который просто закрыл окна людям. Когда они попытались жаловаться, начали поступать угрозы.

Недовольны люди и городской свалкой рядом с жилыми домами в районе Лесхоза.

Журналистам удалось поговорить с Жаксылыком Омаром и спросить, что он думает обо всех этих проблемах. Аким прокомментировал свалку, на которую жалуются устькаменогорцы.

"Сейчас у нас проект есть с Европейским банком реконструкции и развития. Мы с ними работаем, сейчас делается проектно-сметная документация. Все документы и соглашения подписаны. Сейчас мы за чертой города землю подготовили. Мы хотим до 2024 года вопрос решить", - заявил аким.

Что касается застройки города, то Жакслык Омар считает, все делается строго по закону: и с заправкой и с торговым центром перед домом тоже.

Напомним, ранее градоначальник ответил и на вопрос о родстве с экс-депутатом Бекболатом Тлеуханом и задержанным бизнесменом Кайратом Сатыбалдыулы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1973927-akim-ust-kamenogorska-otvetil-na-kritiku-gorozhan-o-svalke-i-zastroyke-goroda/